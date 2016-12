Instituto San Juan Pablo II aceptando inscripciones para 2016-2017

por North Texas Catholic

7/20/2016

FORT WORTH — El Instituto San Juan Pablo II, la escuela diocesana de la formación de ministros laicales, está aceptando inscripciones para ambos el programa básico de dos años y el programa de profundización del tercer año. Se puede encontrar la información y los formularios de inscripción en el Internet al sitio de la diócesis (http://fwdioc.org/ijp2-mas). Para mayor información, se puede comunicarse con la Sra. Irma Jiménez (817-945-9354, You may enable JavaScript to see this email address. ) o el P. Carmelo Mele, O.P. (817-945-9352, You may enable JavaScript to see this email address. ).

Las clases del programa básico comenzarán en septiembre en los lugares a la continuación:

San Mateo, Arlington, 2 o & 4 o martes, 7-9:45 pm, en español

& 4 martes, 7-9:45 pm, en español Centro Católico, Fort Worth, 4 o sábado, 9 am-3:30 pm, en español

sábado, 9 am-3:30 pm, en español ICC, Denton, 1 r & 3 r martes, 6:45-9:30 pm, en inglés

& 3 martes, 6:45-9:30 pm, en inglés San Andrés, Fort Worth, 2 o & 4 o lunes, 7-9:45 pm, en inglés

& 4 lunes, 7-9:45 pm, en inglés Aprendizaje por distancia, en inglés

El Instituto San Juan Pablo II (SJP2) de la Diócesis de Fort Worth forma a los católicos laicos para servir como ministros eclesiales en sus parroquias. El programa enseña la Biblia y la doctrina cristiana, ofrece entrenamiento en varias áreas de ministerio, y presenta experiencias de desarrollo humano y enriquecimiento espiritual.

FORT WORTH — El Instituto San Juan Pablo II, la escuela diocesana de la formación de ministros laicales, está aceptando inscripciones para ambos el programa básico de dos años y el programa de profundización del tercer año

