‘Diócesis de Fort Worth’, ‘Caridades católicas’ responden a orden ejecutiva sobre inmigrantes

Por Joan Kurkowski-Gillen

Corresponsal

12/17/2014

Xergio Chacin tiene una advertencia para los 100,000 a 200,000 inmigrantes indocumentados que viven en la Diócesis de Fort Worth, y que se verán directamente favorecidos por el anticipado plan del presidente para reformar la política de inmigración.

Durante las sesiones informativas que Caridades católicas de Fort Worth ofrece gratuitamente dos veces por semana, en sus instalaciones en el 249 W. Thornhill Dr., Chacin, director de servicios de inmigración de la agencia, advierte a los clientes que sean precavidos, porque hay charlatanes que ofrecen hacer cola por ellos a cambio de dinero.

“Como sospechamos, hay mucha gente tratando de sacar provecho ofreciendo acelerar el proceso a cambio de dinero”, dijo Chacin quien se reúne con ansiosos inmigrantes cada miércoles a las 8 a.m., y cada viernes a la 1 p.m. “Pagar dinero a la gente no les dará ninguna ventaja ni los pondrá a la cabeza de la línea”.

En su discurso a la nación, el 20 de noviembre, a la hora de mayor audiencia, el Presidente Barack Obama dijo que pararía la deportación de padres que hayan vivido en el país por lo menos cinco años y tengan hijos que son ciudadanos de los E.U. o residentes permanentes. La protección se extiende también a los hijos que entraron ilegalmente al país con sus padres antes de 2010. Ambos grupos pueden trabajar legalmente en los E.U. después de pasar una verificación de antecedentes penales y de pagar una cuota.

La ley enfocará sus esfuerzos futuros en la deportación de criminales.

“Vamos a seguir concentrando los recursos de aplicación del orden público en las amenazas reales a nuestra seguridad”, declaró el presidente. “En los delincuentes, no en las familias. En los criminales, no en los niños. En los miembros de pandillas, no en una madre que está trabajando duro para mantener a sus hijos. Daremos prioridad, como lo hace cada día la aplicación de ley.”

El Obispo Michael Olson calificó el plan del presidente como un muy necesario primer paso para reformar el sistema de inmigración de la nación.

“Recibo con gusto el anuncio de que el gobierno federal no deportará inmigrantes indocumentados, ni a sus familias, que han contribuido al bien común viviendo fructífera y honradamente en los Estados Unidos de América”, dijo en su declaración del 21de noviembre.

A través de los ministerios proporcionados por las parroquias y por Caridades católicas de Fort Worth, la Iglesia local ha sido testigo del daño que el obsoleto sistema de inmigración causa en la gente que, después de huir de la violencia y la persecución, busca las necesidades humanas básicas para ellos y sus familias, añadió el obispo.

“Creo que el anuncio del presidente lleva a nuestro país hacia un justo y digno sistema de inmigración”, aseguró el Obispo Olson. “Como católicos, debemos continuar escuchando las palabras de Jesús quien nos dice en Mateo 25:40, ‘que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo’”.

La orden ejecutiva se queda corta porque no es una amnistía; no ofrece un camino a la legalización.

Tomará 180 días para que el plan del presidente esté “listo”, pero el departamento de Chacin ya está asistiendo a cientos de inmigrantes que recurren a Caridades católicas por ayuda.

En las sesiones de información, a las que asisten de 10 a 50 personas, Chacin explica los detalles del anuncio del presidente, responde a sus preguntas y les da información escrita acerca de cómo pueden reunir sus propios documentos. También afirma que no hay medios rápidos en este proceso.

“Nada más puede hacerse en este momento”, reitera Chacin. “La verdad es que hay un alto nivel de oposición a esta medida, así que no sabemos qué va a pasar. No es una solución decidida por el Congreso”.

“La gente está desesperada por regularizar su situación. Ellos quieren trabajar legalmente, pagar sus impuestos y tener la documentación apropiada para manejar”.

Pero la acción ejecutiva del presidente para reformar la inmigración, “podría desaparecer junto con el dinero que le paguen a alguien. La gente necesita estar consciente de eso.

En los próximos meses, Caridades católicas llevará las sesiones de información gratuita a las parroquias. El 17 de diciembre hubo una reunión en Wichita Falls y más están planeadas en otros lugares para después del año nuevo.

“Vamos a ir a los 28 condados”, promete el director. “Nuestro compromiso es estar disponibles en todos los rincones de la diócesis.

Caridades católicas de Fort Worth también se prepara para proporcionar servicios legales a un grupo de menores, que llegaron sin compañía y permanecen en el Norte de Texas después de la oleada de inmigración este verano. Miles de estos niños de Centroamérica cruzaron por México a los Estados Unidos. Durante la crisis fronteriza, muchos de ellos recibieron cuidado en un albergue de Caridades católicas en Fort Worth.

“Vamos a ir a la corte con ellos para que obtengan los beneficios a que tengan derecho”, explicó Chacin.

Recientemente, el Departamento de etado de los E.U. estableció un proceso para que los niños de estos países Centroamericanos puedan solicitar el estatus de refugiado.

“La idea es evitar que estos niños hagan la peligrosa travesía a los E.U.”, continuó Chacin. “Es un proceso que ya existe en otras partes de la nación. “Se llama declaración jurada de relación de parentesco”.

Padres que viven legalmente en los E.U. pueden solicitar ser reunidos con niños alegando que sus jovencitos están en peligro en su país de origen.

“Ellos pueden decir que están en peligro o temen persecución y pueden venir a los Estados Unidos como refugiados”, añadió el director. “Como agencia registrada para el asentamiento de refugiados, Caridades católicas empezará a ayudar a sus clientes con estas declaraciones de parentesco. Nosotros ayudaremos a llenar las formas para padres que tengan este argumento”.

Las comunidades Centroamericanas no son grandes en la diócesis, así que Chacin no espera una gran demanda de ayuda.

“Pero sí esperamos algunas consultas”, dijo él.

