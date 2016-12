Pedro Martínez y el futuro de la Iglesia

Padre Carmelo Mele, OP

North Texas Catholic

10/21/2014

¿Quién es Pedro Martínez? Pedro Martínez es joven, simpático, e inteligente. También, como seminarista para la Diócesis de Fort Worth, Pedro representa la esperanza de la Iglesia latina aquí en esta parte del Norte de Texas. Pues con éstas y otras cualidades Pedro podría guiar al pueblo de Dios a través de los retos enfrentando a los católicos el día hoy.

Los retos del día hoy

Actualmente el secularismo parece ser la amenaza más fuerte para la religión en muchas partes. El secularismo es la suma preocupación con el “aquí” y el “ahora” sin pensar en otro reino de existencia. Conscientes de cómo la ciencia y la tecnología han extendido lo largo y la conveniencia de la vida, a muchos no les importan Dios y sus promesas. Hace poco un centro de investigaciones sociales de este país publicó un informe indicando el poder del secularismo. Sus cifras deberían soñar la alarma particularmente en una diócesis como nuestra con poblaciones significativas de latinos. Según el informe, el porcentaje de los latinos en este país declarándose como católicos ha declinado 12 por ciento en sólo cuatro años. Más al caso, muchos de aquellos que no más se consideran como católicos piensan en sí mismos como de ninguna religión. Son los famosos “nadas” que comprenden más que un cuarto de los norteamericanos entre 18 y 36 años.

Estos jóvenes son tanto desilusionados por el catolicismo como fascinados por la tecnología. Ven la insistencia de los obispos en doctrinas como la asistencia en la misa dominical y el desorden de los actos homosexuales como de poca importancia en comparación con los problemas sociales como la condición de la economía, particularmente cómo ella va a afectar la posibilidad de encontrar buen trabajo. Al otro lado se hacen absorbidos en las invenciones como la inseminación artificial para superar las dificultades de parejas a tener hijos y la visión popularizada por John Lennon de un mundo sin los dogmas siendo un paraíso. De todos modos, no creo que se den cuenta de la maldad que ha estropeado los corazones humanos. Tampoco estén conscientes de cómo la doctrina de Jesús, preservada en la Iglesia, provee el camino más probable a sanarlos.

La necesidad de vocaciones latinoamericanas

Pedro Martínez puede arrestar esta declina en la religiosidad latina y quizás retrocederla porque es arraigada en dos culturas. Nació mexicano en el pueblo de La Colorada, Guanajuato. Allá su familia lo criaba como un fuerte católico recibiendo los sacramentos, asistiendo en clases de doctrina, y rezando el Rosario a la Virgen. Cuando tenía 14 años, emigró con su familia a los Estados Unidos. Aunque podía ver diferencias entre la práctica de la fe aquí y en México, Pedro encontró servicios de oración en la idioma de su niñez que le sostuvieron como discípulo de Jesucristo. Dice que por la oración y el involucramiento en el trabajo de Dios, oyó la voz del Señor llamándolo para servir a su pueblo.

La gente latina, realmente como todos los pueblos, necesitan a sacerdotes que hablen su lenguaje, que conozcan sus inquietudes, y que se preocupen por sus almas. Aceptará la resurrección de la muerte como su destino solamente si personas dedicadas a su bien les acompañará por la vida. Un sacerdote latinoamericano en El Paso era párroco de la misma iglesia fronteriza por más que 30 años. Trabajaba para formar una comunidad integrada de inmigrantes y nativos, de ricos y pobres, de mexicanos y anglos. El resultado fue el nombramiento de la parroquia por un experto como una de las mejores en este país.

Por la mayor parte la Iglesia Católica ha prosperado porque ha habido muchos hombres y mujeres dispuestos a sacrificar familia y fortuna para atender al pueblo. Los sacerdotes y religiosas se han hecho un establecimiento en la parroquia atestiguando al amor de Dios tan importante como la imagen de la Virgen. Ya no hay tantos listos para hacer tales sacrificios. Esto es una lástima. Pues la solución del reto del secularismo no existe en parroquias más grandes o en páginas de Internet más repletas con información. No, el pueblo creerá sólo si ve a personas que por su compromiso más íntimo se dirigen al bien espiritual de todos.

¿Por qué la Iglesia Católica?

¿Por qué nos preocupamos con cuestiones como la presencia de la Iglesia Católica en el mundo o aun la necesidad de la religión? ¿No es que reconozcamos la obra del Espíritu Santo en las comunidades protestantes? ¿No es que el Concilio vaticano segundo haya enseñado que aun los no bautizados pueden salvarse si se conforman a la ley de amor? Nuestra respuesta dará el motivo para nuestra participación renovada en la Iglesia.

Nos importa la Iglesia Católica no sólo porque ha preservado la doctrina de Cristo que sana el corazón con la más eficaz. Más significativo aún, en la Iglesia Católica la presencia de Jesucristo se hace palpable por la Eucaristía. Él nos acompaña diariamente si tenemos la voluntad de buscarlo y semanalmente por la insistencia de la jerarquía. Sólo con su acompañamiento son superables los retos del día hoy. Sin ello podemos vaticinar el derribamiento de la humanidad por invenciones de la ciencia y la tecnología semejantes a aquellas que fascinan tanto la generación actual.

