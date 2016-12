Diáconos recuerdan y celebran más que 25 años del Diaconado Permanente en la diócesis

Por Joan Kurkowski-Gillen

Corresponsal

11/5/2014

(De izquierda a derecha) Los Diáconos Joe Milligan, Clarence Metzinger (fallecido), John McDermott, Ruben Castañeda, Andres Luna (fallecido), y Gerald Barry (fallecido), pararse en frente del Obispo Joseph Delaney (más a la derecha), asistado por el Diácono Butch Amos, a sus Misa de ordenacián el 19 de agosto, 1989. (Foto de archivo NTC)

Para el Diácono Ron Aziere, alentar al enfermo y consolar al afligido es parte importante del ministerio.

Pero en una ocasión, hace 10 años, al ir a oficiar en un velorio se llenó de ansiedad. Cecilia, su esposa, había fallecido un mes antes, y él mismo estaba viviendo su profundo dolor personal.

“Uno de los beneficios de ser un diácono casado, era saber que cada vez que yo estaba fuera haciendo mi ministerio, ella estaba en casa orando por mí”, él explica. “Y cuando iba manejando hacia la funeraria, pensé en eso y empecé a sentir pánico”.

Pero esta preocupación rápidamente dio paso a un momento de claridad.

“Me di cuenta que ella está sentada alla arriba con el buen Dios y puede rezar por mí tan bien allá como aquí”, recuerda. “Eso me permitió entender mejor la communion de los santos. Existimos en diferentes niveles pero permanecemos unidos, y Jesús está en el centro.

Esta revelación le permitió al diácono conducir el servicio funerario con digna y serena compasión.

“En ese momento, tuve la gracia y el poder para hacer lo que he sido llamado a hacer, y no agregué mi pena al dolor de otros”, continua el Diácono Aziere. “Fue un servicio que me levantó el ánimo y pude terminarlo sin desfaller ni recordar el pasado”.

El Diácono Jim Novak bautiza un infante en la Parroquia de Sacrado Corazón en Seymour. (Foto de archivo NTC)

Miembro, junto con otros 16 hombres, del primer curso de diáconos permanentes instruidos y ordenados en la Diócesis de Fort Worth hace 25 años, el nativo de Kansas dice que el servir a los demás le permite conocer y entender mejor el Evangelio.

“Llegar a vivir y conocer mejor la propia fe es, probablemente, la mayor bendición que trae consigo ser un diácono”, indica. “Le permite a uno vivir lo que proclama”.

Siguiendo la recomendación del Segundo Concilio Vaticano de restaurar la orden del diaconado como un ministerio permanente, el fallecido Obispo Joseph Delaney, segundo obispo de Fort Worth, inició en 1984 las clases de formación bajo la dirección de Ann Healey. Anteriormente la formación de los candidatos del área de Fort Worth se confiaba a los materiales y los cursos que se enseñaban en la Diócesis de Dallas. Los primeros diáconos que trabajaron en la diócesis, fueron ordenados por el Obispo John Cassata en 1978. El Obispo Delaney, en 1982, ordenó un segundo grupo, formado también en la Diócesis de Dallas.

El Obispo Delaney estableció el programa de formación de diáconos permanentes como parte del plan para el futuro de la diócesis, dijo Healey.

“Mi más grande reto fue cómo formar un programa propio”, dice la anterior directora de Formación de diáconos permanentes. “Para lograr esto, busqué, la opinion y sabiduría de otros directores en otras partes del país.

Durante su función directoral, de 1984 a 2010, 80 hombres de las clases de 1989, 1995, 2003 y 2009 fueron ordenados al diaconado. En los dos últimos cursos se ofreció instrucción en Inglés y Español.

Los diáconos de la clase del 2003 se postran frente al altar durante el Rito de ordenación en la Parroquia del Santo Nombre en Fort Worth. (Foto de archivo NTC)

“El ministerio de diáconos ayuda y apoya a los sacerdotes y hace posible que el ministerio a los católicos se extienda por toda la diócesis”, agrega ella. “Esos 26 años como directora fueron causa de gran alegría para mí”.

Históricamente, la Orden de diáconos tiene sus raíces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la Iglesia primitiva, los diáconos tenían un lugar especial en la comunidad, junto con los obispos y los presbíteros. El primer martir reconocido de la Iglesia fue un diácono, San Esteban, quien fue apedreado hasta morir por proclamar el Evangelio.

A través de los siglos, por malos entendimientos el diaconado permanente declinó. El Concilio de Trento renovó el Oficio de diácono como una orden permanente y separada, pero sólo fue totalmente restaurada hasta el Segundo Concilio Vaticano en 1963. El Papa Paulo VI restableció el diaconado permanente en la Iglesia Romana cuando publicó la carta apostólica Sacrum Diaconatus Ordinem en 1967, la cual implementó el decreto del Concilio.

Hoy en día, la Orden de Diácono es un ministerio de servicio de la Palabra de Dios, los sacramentos de la Iglesia, y obras de heróica caridad. Los hombres, ordenados diáconos, representan a Cristo en el mundo y se espera que sean modelo de gracia, justicia, fe y compasión en la comunidad.

Los candidatos son cuidadosamente examinados y cursan de tres a cinco años de instrucción especializada antes de ser ordenados. Actualmente, hay 90 diáconos permanentes trabajando en el ministerio por todo el Norte de Texas.

El Obispo Michael Olson marcó el 25° aniversario del Programa de diaconado permanente en la Diócesis de Fort Worth con una Misa, celebrada el 18 de agosto en la Catedral de San Patricio. Después de una interrupción de más de cinco años por cautela presupuestaria, el obispo anunció los planes para reinstaurar el programa de formación. Se espera que las clases empiecen en septiembre 2015 bajo la dirección de Juan Rendon, recientemente nombrado director de Formación de diáconos permanentes.

Miembros de la clase diáconado de 1989, reunir para su aniversario de 10 años. (Foto de archivo NTC)

Rendon trabajará muy de cerca con el Diácono Don Warner, director diocesano de Diáconos permanentes, para programar las sesiones de indagación para toda la diócesis.

“Hay muchos sacerdotes a quienes les gustaría tener diáconos en sus parroquias”, dice el Diácono Warner, quien está contestando preguntas de los hombres interesados en el programa. “Es tiempo de empezar de nuevo el proceso”.

El Diácono Warner, a quien el Obispo Delaney ordenó al diaconado en 1995 junto con otros 12 candidatos, dice que otro diácono, Rubén Castañeda, lo inspiró y lo animó a seguir el ministerio. Además de sus obligaciones como director de diáconos, él trabaja tiempo completo para la diócesis como director de la Liturgia y el culto, y también administra los sacramentos en su Parroquia de Santa Elizabeth Ann Seton en Keller.

Estos 25 años pasados, los diáconos han tenido un impacto positivo en la diócesis, asegura el Diácono Warner. Dos tercios de las parroquias tienen por lo menos uno en su personal, y ellos asumen varios roles, según las necesidades locales.

Él indica que además de ayudar a la vida sacramental de la parroquia, “los diáconos se involucran en muchos otros aspectos del ministerio, incluyendo visitar a los enfermos y a personas confinadas en su hogar, son voluntarios en las prisiones, ayudan a abogar por los marginados, y enseñan en varios programas parroquiales. Los diáconos en la Diócesis de Fort Worth son, y han sido, testigos del ministerio de Cristo el Servidor”.

Ordenado hace 37 años por el Obispo John Cassata, el Diácono Franklin Eschbach dice que hacerse diácono transformó su vida. Criado luterano, el octogenario menciona que su educación en la jesuita Universidad de Seattle y el ejemplo de su esposa, Joan, fueron su motivación para convertirse al catolicismo.

“En el principio teníamos que dar muchas explicacionees”, dice el Diácono Eschbach, recordando cuando las palabras “diácono permanente” eran nuevas. “Pero nos aceptaron y nos trataron bien. Creo que la presencia de un hombre casado y con hijos animó a la gente a involucrarse en la Iglesia.

El entonces Obispo Joseph Delaney ordena Rubén Castañeda al diáconado el 19 de agosto, 1989. (Foto de archivo NTC)

Por 10 años he dado clases de preparación sacramental, he celebrado bautismos y matrimonios para la Comunidad católica de la Universidad de Texas en Arlington. En aquel tiempo, UTA estaba lejos y los estudiantes iban y venían cada día. La congregación estaba formada por profesores, estudiantes y por familias que vivían en el área.

“Ahora tenemos más hombres en el seminario, pero por algún tiempo, tuvimos muy pocos sacerdotes”, recuerda el diácono, quien ahora trabaja en la Iglesia de Santa Rosa de Lima en Glen Rose. “Creo que nuestro ministerio llevó la presencia católica a la gente — especialmente en la áreas alejadas y a los estudiantes universitarios. Llenamos un vacío.”

El éxito total del diaconado permanente llevó la Iglesia a la gente ignorada por la sociedad — las personas sin hogar, los prisioneros y los hospitalizados.

El interés del Diácono Harry Heinz en visitar a los enfermos y confinados en su hogar empezó antes de que se cambiara a Fort Worth; así mismo sus estudios de diaconado.

“Mi amigo iba a ser ordenado para la Diócesis de Patterson en New Jersey y me invitó a una clase”, él cuenta. “La disfruté tanto que regresé la siguiente semana”.

Al principio el ocupado esposo y padre resistió la idea de llegar a ser diácono.

“Mi esposa me apoyaba, pero mi hijo quería saber si tendría que ir a la iglesia más de una vez el fin de semana”, bromea y ríe el Diácono Heinz. “Yo dije ‘no’ y obtuve su bendición para entrar al programa”.

Cuando su trabajo en American Airlines movió a su familia a Fort Worth, el feligrés de la Parroquia de San Miguel reanudó sus estudios, ahora guiados por la Diócesis de Dallas. Junto con un pequeño grupo de hombres, él manejó a Longview una vez al mes para la clase.

Viendo a la cámara, (de izquierda a derecha) el Diácono Doug Wuenschel, el Diácono Clif Green, y el Diácono Simon Torres abraza al recién ordenado diácono del curso original de 1989. (Foto de archivo NTC)

“En ese entonces, Tyler, era parte de la Diócesis de Dallas y la instrucción diaconal tenía lugar allá porque querían entrenar diáconos para el Este de Texas”, explica.

El Obispo Delaney lo ordenó a él, y a otros dos candidatos, al diaconado el 30 de octubre de 1982. Mirando al pasado, él dice que la experiencia de servir a otros lo volvió más compasivo con la gente y lo acercó más a Dios.

Es una alegría que el comparte con los hombres que están considerando el ministerio.

“Uno puede invitarlos, pero ellos tienen que descubrir por sí mismos si este ministerio es para ellos”, admite el Diácono Heinz.

Los diáconos dan mucho de su tiempo personal.

“Me he perdido muchas fiestas de cumpleaños de mis nietos y reuniones familiares por los compromisos del diaconado”, agrega. “El trabajo de uno es servir a la gente y uno tiene que cumplir con ese compromiso”.

El Diácono Sangote ‘Ulupano aconseja a los pre-candidatos al diaconado que oren por su vocación.

“Durante su discernimiento, oren y pídanle ayuda a Dios”, sugiere el nativo de Tonga, quien sirve en la Misa y administra los sacramentos tanto a la vasta comunidad de Tonga como a otros feligreses en la Parroquia de San Miguel en Bedford. “Entren al programa y sepan de qué se trata”.

Casado con su esposa, Fuatapu, y padre de seis hijos, el Diácono ‘Ulupano dice que los feligreses frecuentemente se acercan a él con problemas familiares o matrimoniales.

El Diácono Sangote ‘Ulupano pararse con su hija, la Hermana Lola ‘Ulupano, SSMN, antes de su profesión de los primeros votos el 17 de agosto,, 2013. (Foto por Joan Kurkowski-Gillen / archivo NTC)

“Uno representa a Cristo a la gente”, agrega sin rodeos. “Uno continúa Su trabajo en la tierra.

Aunque un diácono permanente se compromete para toda la vida al ministerio del culto, la predicación y el servicio, él mantiene su vida profesional y sus obligaciones familiares. De acuerdo a la Conferencia estadounidense de obispos católicos, actualmente hay 15,000 diáconos trabajando activamente por todo el país. Noventa y tres por ciento de ellos están casados y la mayoría trabaja fuera del ministerio.

Uno de ellos es el Diácono Gary Brooks, recientemente nombrado asociado pastoral en la Parroquia de San Bartolomé en el suroeste de Fort Worth, quien trabaja tiempo completo en Citibank como programador de computadoras. Católico converso que creció en New York, dice que ser diácono permitió que floreciera su inclinación por el trabajo de servicio. Mientras vivía en New Mexico, el hombre de 64 años y su esposa, Cheryl, organizaron un programa de almuerzos durante el verano para 1,200 niños.

“Mi ordenación amplió las clases de ministerio que hago y me permitió servir a más gente”, dice el diácono, quien es voluntario en Wings of Hope — caridad que permite a niños y adultos discapacitados montar a caballo como terapia.

Ordenado en 2003, el Diácono Brooks aprendió de los diáconos que lo precedieron.

“Durante mi formación, llegué a conocerlos y aprendí lo que el ministerio significa para ellos”, dice. Muchos de sus predecesores pronto se retirarán del ministerio.

“Necesitamos más hombres que se ofrezcan a llenar esos roles”, observa el diácono quien ahora tiene una oficina en San Bartolomé, donde dos computadoras le ayudan a compaginar sus responsabilidades eclesiásticas y seculares. “Siempre hay necesidad”.

Los candidatos al diaconado de la clase del 2009, están de pie preparados para recibir el Oficio de lector. (Foto por Wendy Pandolfo / archivo NTC)

Las primeras responsabilidades de un diácono son su familia y su trabajo. El ministerio de la Iglesia viene en tercer lugar.

“He notado que mi trabajo guiando a las parejas por medio de la preparación matrimonial, me ayuda a esforzarme por ser mejor esposo y padre”, dice el Diácono Larry Sandoval. “Mi relación con Cristo continúa creciendo diariamente. No es solo lo que predico y enseño, sino cómo vivo”.

Cuando el graduado de la Academia de la Fuerza Aérea no está dirigiendo una clase de estudio Bíblico en la Iglesia de Santa Elizabeth Ann Seton, él está piloteando aviones para Southwest Airlines. El piloto de jet pasó un año en el proceso de indagación y cuatro años de formación antes de ser ordenado al diaconado en 2009. Encontrar momentos tranquilos para rezar en medio del movimiento de una ruidosa terminal de aeropuerto es uno de los retos que encuentra durante el día de trabajo.

“Soy un diácono 24 horas al día. Eso no cambia cuando me pongo un uniforme”, declara. “Estoy llamado a la santidad por la forma en que vivo, actúo y rezo”.

Su dualidad de piloto y diácono católico lo lleva algunas veces a discusiones interesantes — especialmente con sus compañeros de trabajo. Él recuerda cuando trató de consolar a una azafata cuyo hijo había fallecido recientemente en un accidente automovilístico.

“Uno se encuentra sirviendo a la gente en diferentes situaciones en sus vidas”, él explica. “Todos nosotros somos el rostro de Cristo en el mundo. Algunas veces uno solo tiene que estar presente y escuchar”.

También

Si le preguntan a Juan Rendon qué puede esperar la Diócesis de Fort Worth de su nuevo director de Formación de diáconos permanentes, el experimentado instructor parafrasea una cita de la Beata Madre Teresa. “Esperen fidelidad — no perfección”, contesta prudentemente. “Daré lo mejor de mí mismo para servir las necesidades de la diócesis y siempre haré mi trabajo honestamente. Fundamentalmente, hago lo que hago por amor a Jesucristo; eso es todo.

Para el Diácono Ron Aziere, alentar al enfermo y consolar al afligido es parte importante del ministerio. Pero en una ocasión, hace 10 años, al ir a oficiar en un velorio se llenó de ansiedad. Cecilia, su esposa, había fallecido un mes antes, y él mismo estaba viviendo su profundo dolor personal. "Uno de los beneficios de ser un diácono casado, era saber que cada vez que yo estaba fuera haciendo mi ministerio, ella estaba en casa orando por mí", él explica. "Y cuando iba manejando hacia la funeraria, pensé en eso y empecé a sentir pánico".

