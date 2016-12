Stephen Hauck y John W. Martin son ordenados diáconos en transición

por Susan Moses

North Texas Catholic

4/10/2016

Los dos nuevos diáconos flanquean al Obispo Michael Olson en el altar mientras le asisten durante la Misa. Izquierda — Diacono Stephen Hauck y derecha — Diacono John Martin. (Foto por Juan Guajardo / editor asociado)

ARLINGTON -- El dicho “El Señor trabaja de forma misteriosa” resultó cierto para Stephen Hauck y John W. Martin respecto a su llamado al sacerdocio. Su ordenación diaconal el 9 de abril, donde dieron el siguiente importante paso para ser sacerdotes, demostró que el Señor también trabaja de forma hermosa y alegre.

Stephen acredita al tráfico de la zona metropolitana el pequeño factor que influyó en su decisión de decir “Sí” a Dios. Su diario ir y venir de su trabajo como programador en una compañía manufacturera de madera en el sur de Dallas era agobiante. Él adquirió el hábito de llegar diario al atardecer a una iglesia para una hora de adoración Eucarística. Él explicó, “Podía esperar en el tráfico o hacer una hora santa”.

Sus horas de oración lo ayudaron a decidir renunciar a su trabajo y enfocarse en discernir el llamado de Dios.

“Yo había estado trabajando por varios años, pero no encontraba satisfacción en el trabajo”, dijo Stephen. “Yo pensaba que una camioneta nueva o una nueva televisión deberían hacerme feliz, pero no era así. No era bastante para mí”.

Stephen ingresó al Seminario de la Santísima Trinidad en 2006 y se trasladó al Seminario Universitario Saint Joseph en Louisiana para terminar su licenciatura en 2012. Él va a ser ordenado sacerdote el año próximo después de terminar sus estudios de postgrado en teología en el Seminario de Santa María en Houston.

La jornada de John a las Órdenes Sagradas empezó más pronto y ha tardado más que la de Stephen. Creciendo en una familia no católica, John recuerda que cuando tenía siete años vio una Misa en la TV y pensó que le gustaría ser un sacerdote. Siendo adolescente, asistió a una Misa con sus amigos católicos, y la idea todavía resonaba en él, pero la dejó de lado. “Demasiada educación”, pensó.

Al terminar preparatoria, dijo “sí” a una autoridad diferente: al Cuerpo de Marines de los E. U. Su servicio lo llevó a Okinawa, Japón, donde se convirtió al catolicismo. Con nueve años de servicio y el grado de sargento, dejó el Cuerpo de Marines y usó su experiencia en aviación en Bell Helicopter, donde trabajó en seguridad de calidad por 22 años.

“Yo sentía que no estaba dando lo suficiente de mí mismo a Dios ni a su pueblo”, dijo John. Empezó a platicar con sacerdotes y a asistir a programas de discernimiento vocacional mientras continuaba trabajando. Después de un año, se inscribió en el Seminario del Sagrado Corazón y en la Facultad de Teología en Hales Corners, Wisconsin.

El júbilo era palpable aún antes que la fanfarria de trompeta empezara la Misa de Ordenación en Santa María Goretti el 9 de abril. Ésta fue la primera celebración de Órdenes Sagradas en la iglesia en Arlington, que este año está conmemorando su 75 aniversario.

John and Stephen seleccionaron las lecturas de la Misa de Ordenación, que el Obispo Michael Olson entrelazó para explicar sus roles como diáconos y sus vidas en Cristo. La segunda lectura, Hechos 6:1-7, narra el origen del ministerio diaconal, cuando siete hombres honorables fueron designados para servir a los necesitados dentro de la comunidad de la Iglesia primitiva.

“Su vocación como diácono es parte esencial de su ministerio sacerdotal. Previene la exclusión basada en diferencias y muestra que la gracia de Dios es más profunda que los muros que el pecado construye”, explicó el Obispo Olson, y añadió que John y Stephen siempre serán diáconos, igual que todos los sacerdotes y obispos.

El llamado del Señor puede ser difícil, como se ve en la primera lectura de Jeremías, cuando el Señor dice a Jeremías que Él lo consagró profeta desde antes de que naciera. “Ustedes deben responder, y decir “sí” en la fe. Ustedes pueden tener confianza en Quien los eligió”, dijo el obispo. Como el profeta, los diáconos pueden apuntar hacia la renovación y esperanza aun en tiempos de exilio y destrucción.

Cuando en el Evangelio de Juan, los discípulos ven a Jesús caminar hacia ellos sobre las aguas tormentosas en la noche, se llenaron de miedo. El Obispo Olson comparó eso con Jesús viniendo hacia nosotros en el caos y tormentas de la vida, agregando que nosotros podemos confiar en Jesús hoy y todos los días.

El Obispo también recomendó a John y a Stephen que no se alejen de la playa sin Jesús en la barca.

Después de la oración de ordenación y la imposición de manos del obispo, de la investidura con la estola y dalmática, y la entrega del Evangeliario, John y Stephen fueron recibidos en la Orden de Diáconos por los muchos diáconos presentes.

Los recién ordenados respondieron pronto al llamado a servir. A la mañana siguiente Stephen y John sirvieron como diáconos en la Misa dominical en sus respectivas parroquias de Santa María Goretti en Arlington, y del Apóstol San Juan en North Richland Hills.

