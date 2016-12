El Obispo Olson ordena los Diaconos Gary Picou y Raul Martinez como sacerdotes

Historia y Fotos por

Kathy Cribari Hamer

Corresponsal

5/30/2014

El Padre Gary Picou benedica el Obispo Michael Olson despues de su odrenación sacerdotal para la Diócesis de Fort Worth. MAS FOTOS El Padre Raúl Martinez benedica el Obispo Michael Olson despues de su odrenación sacerdotal para la Diócesis de Fort Worth.

Las vidas de dos sacerdotes se unieron el 24 de mayo en la Catedral de San Patricio cuando, desde diferentes orígenes e historias, se postraron frente al mismo altar, se arrodillaron y prometieron lealtad al mismo obispo, y recibieron el mismo sacramento.

El Padre Gary Picou, ordenado después de haber comenzado sus estudios en el seminario hace 20 años, se sentó con sus padres, Cathy y Gary, todos sonriendo, y luego se adelantó para expresar su deseo de recibir la ordenación sacerdotal para servir a la Diócesis de Fort Worth.

El Padre Raúl Martínez, ocasionalmente secándose los ojos, se sentó junto a su madre, su hermano y un grupo de cámaras en manos de sus parientes, que habían viajado desde México en anticipación a este gran acontecimiento.

Por su parte, el Obispo Michael Olson, que hace solamente cuatro meses fue consagrado al episcopado, celebró su primera ordenación sacerdotal en la diócesis desde que se convirtiera en su pastor. Los llamó “queridos hijos”, sonriendo mientras describía haber estado en su lugar solo 20 años antes, el 3 de junio de 1994. “Estaba un poco menos nervioso aquel día que hoy”, dijo con una sonrisa.

Después de haber pasado los previos seis años como rector del Seminario de la Santísima Trinidad en Irving, el obispo podía reconocer un mar de rostros en la catedral, con el conocimiento de que fue un instrumento en la selección, asignación y formación de muchos de ellos. En resumen, cuando este obispo celebraba el sacramento de las Órdenes Sagradas, podía comprenderlo desde perspectivas múltiples.

El Obispo Olson presidió la liturgia ex cátedra, o “desde la silla del Obispo”, y mirando directamente a los dos candidatos, les habló con ternura familiar y una cálida sonrisa, “El voto que van a hacer este día es del corazón, y es no solo de su propio corazón, sino del corazón de la Iglesia entera. Es un acto de fe, un acto de esperanza, y un acto de amor”.

“Recuérdenlo siempre”, les dijo, “es Cristo el que tuvo la iniciativa y los llamó por sus nombres propios. Y su respuesta es, en sí misma, una gracia que Él les ofrece y que ustedes comparten, con gran generosidad, con todos nosotros”.

El director de vocaciones, el Padre Jonathan Wallis, presentó los dos diáconos al obispo mientras la congregación los aplaudía. Esta presentación, examen, y la promesa de obediencia, fueron los primeros pasos del rito de la ordenación. Cuando los dos candidatos pusieron sus manos en las del obispo, prometieron obediencia a él y a sus sucesores.

En su homilía, el Obispo Olson se refirió a esa promesa, “[…] la obediencia nunca es simplemente un procedimiento ni un tipo de administración. La obediencia no termina con una asignación particular, ni tampoco con su jubilación”.

“La obediencia que Cristo requiere de sus sacerdotes”, dijo el obispo, “es una obediencia vivificante que ilustra la obediencia de Cristo al Padre. La obediencia es un acto del corazón dirigido hacia el obispo, pero al obispo como representante de Cristo y su Iglesia”.

“La obediencia sacerdotal es la esencia de un corazón apostólico”, agregó el Obispo Olson, “listo para ser incomodado y siempre disponible para llevar el peso del pueblo de Dios e ir a este cuando clame por nosotros”.

Ambos hombres y el obispo acentuaron la condición del sacerdote como siervo de Dios.

El Obispo les señaló a los hombres que “cuando los sacerdotes reciben una llamada de emergencia a las 2:30 de la mañana, deben recordar que es Cristo el que los llama, y a quien obedecemos. Esta forma de obediencia engendra una generosidad que creará una mayor devoción entre los fieles del pueblo de Dios, estimula una mayor vitalidad en los matrimonios y más sólidas vocaciones para el sacerdocio y la vida religiosa en nuestra iglesia local y universal”.

En una entrevista antes de la ordenación, el Padre Picou reflexionó sobre ese llamado de obediencia a Cristo. “Cuando los fieles contactan a un sacerdote, buscan reconciliación, sanación, consuelo, aliento y guía, y realmente, por lo que he visto hasta ahora, es un privilegio recibirlos”.

“Básicamente, ellos dicen: ‘lo necesito en mi vida’, y nuestra responsabilidad es crear aquel espacio adonde ellos se sientan bienvenidos”.

Después de la promesa de obediencia, los dos candidatos se tendieron postrados ante el altar mientras la congregación cantaba la letanía de los santos.

“Experimenté un profundo sentido de humildad”, dijo el Padre Picou. “Nos postramos por una razón: para demostrar con humildad que necesitamos las oraciones de la Iglesia. Y la letanía de los santos es la plegaria de toda la Iglesia por nosotros, que estamos a punto de ser ordenados. No lo hacemos solos”.

Finalmente, llegó el momento culminante de la ordenación con la imposición de las manos, primero y más importante, por el obispo, y después, en un gesto de fraternidad, por todos los sacerdotes presentes, suplicándole al Espíritu Santo que descienda sobre los dos candidatos.

“Arrodillados frente al altar, los sacerdotes también oraron con una mano sobre mi cabeza. Lágrimas fluían de mis ojos como un manantial porque sentía tanta alegría. Esas fueron lágrimas que ofrecí a Dios como ofrenda”, recordó el Padre Martínez. “Durante toda la ceremonia, mi corazón latía con tanta fuerza que es difícil de explicar. Estaba sobrecogido por las emociones que se apoderaron de mi cuerpo, y lloraba porque estaba colmado de Gozo”.

El Padre Picou tuvo una experiencia similar al recibir el sacramento.

“Me llevará meses, quizás años, procesar todo esto. Imagino que cada ordenación a la que asista me ofrecerá una imagen más completa de estos dos momentos”, dijo. “Estaba en calma y preparado para recibir lo que la Iglesia me ofrecía por medio de nuestro obispo. Recé por alcanzar la receptividad necesaria para conformarme a Cristo Sacerdote como Él lo disponga, y no como yo lo desee”.

El Padre Picou entró al seminario después de la universidad, pero luego salió por un tiempo antes de regresar y terminar. Dijo que “Cuando estaba en el seminario la primera vez, mis padres ya me habían comprado un cáliz. Yo no lo supe. Así que cuando salí del seminario y parecía que no regresaría, lo enviaron a la parroquia de mi tío abuelo en Louisiana. Pidieron entonces que en todas las Misa celebradas con ese cáliz, rezaran por mí. Así que esa parroquia ha estado rezando por mi regreso durante 12 años”. El tío abuelo del Padre Picou, miembro de los Caballeros de Colón, estuvo presente en la liturgia de la ordenación.

Cathy and Gary Picou, como padres abnegados que son, se vieron conmovidos por la liturgia de la ordenación, y nuevamente en la primera Misa de su hijo. El Padre Picou les presentó a sus padres el paño que usó para limpiar sus manos después de que el obispo las ungiera con aceite durante la ordenación.

Ese regalo, tradicionalmente, se le ofrece a la madre, pero les fue dado a ambos padres en esta ocasión. “Gary creó su propia tradición”, dijo su madre. Los padres dijeron que lo van a dividir. La tradición es que cuando los padres mueren, el paño se entierra con ellos para mostrarle a Dios que son padres de un sacerdote, “para que los lleve al Cielo”, agregó Cathy Picou.

Aunque el padre del Padre Martínez murió cuando él tenía 16 años, su madre fue testigo de su ordenación al sacerdocio.

“Estoy muy agradecido a Dios por mi madre, María Esther López, que pudo asistir a mi ordenación sacerdotal”, dijo. Luego, en una reflexión sobre la maternidad de la Virgen María, recordó: “Cuando me arrodillé frente al altar y levanté la vista, vi a la Madre de Dios que era testigo de mi pequeñez. Sentí sus brazos abrazándome con su amor y susurrando en mis oídos las mismas palabras que compartió con Juan Diego: ‘No tengas miedo. ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?’”.

“Aquella noche antes de acostarme”, dijo el Padre Martínez, “repetí muchas veces estas palabras: ‘Raúl, eres un sacerdote. Raúl, eres un sacerdote. Raúl, eres un sacerdote’... Y así es como caí dormido”.

Las vidas de dos sacerdotes se unieron el 24 de mayo en la Catedral de San Patricio cuando, desde diferentes orígenes e historias, se postraron frente al mismo altar, se arrodillaron y prometieron lealtad al mismo obispo, y recibieron el mismo sacramento.

Published