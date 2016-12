Kim Brown desea que las hermanas religiosas sean mas abundantes

por Joan Kurkowski-Gillen

North Texas Catholic

5/30/2016

Kim Brown

FORT WORTH — Mientras crecía, en la parroquia del Apostol San Juan, y después en la de San Miguel y la del Buen Pastor, Kim Brown nunca conoció a una hermana religiosa.

Y cuando, ya adulta, participó en la vida parroquial, la graduada de la Universidad del Norte de Texas no sabía que las activas mujeres que enseñaban clases de catecismo y dirigían los programas de ministerio social eran religiosas porque ellas no usaban los tradicionales hábitos.

“Lo que yo sabía acerca de la vida religiosa lo aprendí en las películas como Sister Act, Sound of Music y The Bells of St. Mary”, explica Brown.

Como nueva directora asociada de Vocaciones en la Diócesis de Fort Worth, la anterior administradora universitaria espera asegurar que futuras generaciones de niñas y jóvenes adultas sepan más acerca de las mujeres religiosas que solo las imágenes creadas por Hollywood.

“Voy a traer y atraer hermanas religiosas a la diócesis para que la gente—especialmente la juventud—tenga contacto con ellas,” continua ella. “La mayoría de los jóvenes ven gente casada, pero no siempre ve cómo se vive la vida religiosa.”

Además de planear eventos para atraer vocaciones y de asistir al Padre James Wilcox, director de Vocaciones, Brown también dará pláticas usando su propia jornada de discernimiento. Mientras disfrutaba su exitosa carrera como directora de asuntos estudiantiles en el North Central Texas College, la joven profesionista empezó a sentirse inquieta. Su intención era llegar a ser presidente de un colegio, pero el pasar un mes perfeccionando su habilidad para manejar emergencias en un albergue para damnificados por el huracán Katrina en Gainesville la hizo reflexionar sobre su futuro. Ayudar a las víctimas del huracán del 2005 reavivó su deseo de ayudar directamente a la gente en vez de barajar papeles detrás de un escritorio. Al mismo tiempo empezó a buscar una relación más profunda con Dios.

“La educación es importante y da a la gente la oportunidad de mejorar su calidad de vida, pero yo prefiero trabajar por la salvación de las almas que ayudar a alguien a encontrar un buen trabajo después de graduarse”, dice ella, explicando por qué abandonó sus estudios de doctorado.

La oración de San Agustín, “Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”, repercutía en esta católica de nacimiento.

“Esas palabras coincidían ciento por ciento con lo que estaba pasando en mi vida”, dice Brown. “Yo quería más … no cosas materiales o posición; yo tenia hambre de Dios”.

La residente de Denton consideró ser maestra de escuela católica o ministro juvenil en una parroquia. Pero su abuela, de 98 años, dijo algo que le permitió meditar sobre otra opción.

“Ella me preguntó si había yo alguna vez pensado en ser monja”, recuerda Brown, llamando a su abuela una de las personas más influyentes en su vida. “Me asusté porque llevaba una vida muy estable y cómoda, y una vocación religiosa no estaba en mi mira.”

Pensamientos de entrar a una comunidad religiosa surgieron con frecuencia durante un viaje a Roma, y ella rezó al respecto de nuevo en su peregrinaje en el Camino de Santiago en España en 2012. No fue sino hasta el Jueves de la Ascensión en 2013 que Brown supo—sin lugar a dudas—que Dios la estaba llamando no solo a ser monja, sino a instituir una comunidad religiosa.

“El saber que fui creada para este específico propósito, fue uno de los momentos más grandes y jubilosos de mi vida”, dice ella, reflexionando en la certeza de su decision.

En mayo 2014, Brown presentó su causa para formar las Hermanas del Reino de Dios al Obispo Michael Olson. Él dio su permiso para que la orden desarrollara su página en la red y empezara a compartir información con otras mujeres, después de una reunion de seguimiento.

La misión de las Hermanas del Reino de Dios es la evangelización apostólica para niños y adultos. Más de 60 mujeres se han puesto en contacto con Brown expresando interés en discernir una vocación.

“Eso es una gran bendición”, dice la nueva directora asociada, quien planea traer la misma energía, vision, y atención a sus nuevas obligaciones con la diócesis. Lograr que los feligreses se familiaricen con las religiosas a su alrededor y promover una cultura donde florezcan las vocaciones son los objetivos primordiales.

“La gente que no está casada y no tiene una vocación debería discernir hacia dónde las está llamando Dios”, dice ella, hablando por experiencia. “Las carreras son secundarias. Su vocación es su camino a la santidad”.

