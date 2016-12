La Indulgencia del Año de la Misericordia

por el Padre Carmelo Mele, OP

North Texas Catholic

5/31/2016

¿Qué es la indulgencia?

El monaguillo se sentía mal. Rompió en mil pedazos el platillo del lavado de manos que se cayó. Después de la misa se acercó al sacerdote para pedir disculpas. Pensaba que iba a recibir un regaño, pero el varón de Dios estaba clemente. Notando la timidez del niño, le dijo: “No vale preocuparte sobre quince centavos de vidrio”. Las palabras tranquilizaron al chiquillo no sólo por un momento sino por toda su vida. Aprendió ese día que no vale angustiarse por cosas pequeñas, y también que el poder de la misericordia es grande.

Se puede decir que el padre era indulgente con el monaguillo. Esta palabra proviene del latín en lo cual su raíz significa ser complaciente. El hombre complació al niño por aliviarlo de la vergüenza. De la raíz de esta palabra conseguimos la palabra indulgencia con su uso particularmente religioso.

Se define una indulgencia otorgada por la Iglesia como la remisión de la pena temporal por los pecados ya perdonados. Es posible que hayamos oído esta definición; no obstante, no quedamos seguros de su significado. Queremos preguntar: ¿Qué quiere decir la pena temporal por los pecados? En realidad, aunque el término sea oscuro, no cuesta mucho entender la idea.

La distorsión que experimentamos por el pecado

Cuando pecamos, siempre ofendemos a Dios cuyo perdón buscamos en el Sacramento de la Reconciliación. Sin embargo, no podemos estar tan rectos como antes después de pecar. Estamos distorsionados por nuestros pecados. Nuestras mentiras nos dejan más acostumbrados a engañar. Nuestras miradas a la pornografía nos hacen más deseosos del sexo ilegítimo. Nuestros robitos de cosas ajenas nos dejan más codiciosos de lo que no nos corresponde. Nos hemos hecho menos que los bienaventurados destinados para la vida eterna: limpios de corazón, deseosos de justicia, pobres del espíritu. Deberíamos preguntarnos: “¿Cómo podremos entrar en la casa de Dios tan inclinados a pecar como somos?”

Se puede llamar a la distorsión del alma por el pecado las penas temporales del pecado. Es denominada así porque tradicionalmente se ha pensado de ella como corregida con la experiencia del Purgatorio. Aunque hemos sido perdonados de los pecados, necesitaremos someternos a la disciplina del Purgatorio para arreglar nuestras faltas. Sin embargo, hay otro medio para superar las tendencias al mal debidas al pecado. Tirando de los méritos de Cristo y los santos, la Iglesia nos ha concedido indulgencias para quitar la ordalía del Purgatorio. Podemos ver la base de este poder en la enseñanza de Cristo a los apóstoles: “Todo lo que desaten en la tierra, se mantendrá desatado en el Cielo’” (Mateo 18,18b).

La necesidad del arrepentimiento

Desde, al menos, el tiempo de Martín Lutero muchos han criticado la práctica de las indulgencias. Preguntan: ¿Cómo puede ser que una persona sea aliviada de todo el daño debido al pecado por un acto tan sencillo como visitar un santuario durante el año jubilar? Vale la pena considerar esta crítica porque en la vida cristiana no hay “gracia barata”. Eso es, la gracia no nos viene simplemente por hacer algunas cosas mecánicas.

La gracia precisamente porque es gracia nos viene gratis. No se puede comprarla ni siquiera merecerla. Pero no es barata. Costó a Jesús su muerte horrífica y a los santos grandes sacrificios llevando sus cruces detrás de él. Para disponernos a recibir la gracia tenemos que arrepentirnos del pecado. El arrepentimiento implica nuestro rechazo de los vicios: el egoísmo, la concupiscencia, y la avaricia. Tenemos que decir no al prestigio, al placer, y a la plata. Sin el arrepentimiento la indulgencia será más grande que nuestra capacidad a llevarla. Sería como tener una ballena en el gancho de nuestra caña de pescar.

La indulgencia plenaria del Año de la Misericordia

En este Año de la Misericordia deberíamos aprovecharnos de la indulgencia plenaria ofrecida por el Papa Francisco. La indulgencia plenaria, que quita toda la pena temporal. Significará una pequeña vuelta de nuestra rutina y un gran cambio en nuestro estilo de vida. Tendremos que buscar el santuario designado por nuestro obispo: poco sacrificio. Y tendremos que fijarnos en Cristo: un enorme compromiso.

En la Diócesis de Fort Worth el Monseñor Miguel Olson ha nombrado la iglesia de la Madre de la Misericordia (Mother of Mercy) en Fort Worth, y otras ocho iglesias como los santuarios del Año Jubilar de la Misericordia (vea www.fwdioc.org/jubilee-mercy-about para mas información). Que visitemos una u otra de estas iglesias cumpliendo las condiciones de confesarnos, recibir la Santa Comunión, y rezar por las intenciones del Papa Francisco. Sin embargo, que no lo hagamos con la disposición de una empleada cumpliendo la orden de un cliente. Esta actitud no nos logrará mucho. Más bien, que nos esforcemos a arrepentirnos de nuestras faltas para vivir como verdaderos hijos e hijas de Dios.

