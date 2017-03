La perspectiva de la persecución contra la iglesia en el futuro

Por el Padre Carmelo Mele, OP

North Texas Catholic

9/3/2015

El Cardinal Francis George murió hace algunos meses. Era arzobispo de Chicago conocido por su inteligencia. En 2010 el cardinal George hizo una predicción que muchos piensan como profética. Dijo: “Yo anticipo morir en la cama; mi sucesor morirá en la prisión; y su sucesor morirá como mártir en la plaza central”.

El cardinal tenía en cuenta la secularización creciente en el mundo actual. Pensaba que tal movimiento no va a tolerar la Iglesia defendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural y el matrimonio como una alianza permanente entre un hombre y una mujer. La intolerancia del mundo hacia la Iglesia por sus enseñanzas no es nada nueva. Más bien, la Iglesia ha sido perseguida por manifestar sus principios a través de los siglos.

La persecución contra la Iglesia en la historia

En los primeros siglos después de Cristo el imperio Romano consideraba la fe cristiana como una superstición ilegal. Simplemente por ser cristiano el fiel cometió un crimen. Sin embargo, por la mayor parte el gobierno dejaba a los cristianos vivir sin la prosecución. Sólo cuando los vientos políticos soplaron contra la Iglesia, los gobernantes los reprimieron por no dar culto a los dioses romanos. Por supuesto los cristianos que no acataron la exigencia fueron martirizados. En estos tiempos el gobierno también podía confiscar los bienes de la Iglesia.

Una de las más famosas persecuciones de la Iglesia tuvo lugar en Inglaterra en el siglo dieciséis. El rey Enrique VIII quería la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Cuando la Iglesia no se la concedió, Enrique se declaró a sí mismo cabeza de la Iglesia de Inglaterra (la Iglesia Anglicana). Algunos oficiales como Tomás Moro y el obispo Juan Fisher que no firmaron la declaración de lealtad a Enrique fueron decapitados. Una generación después la reina Elizabeth ejecutó a muchos más católicos.

La persecución contra la Iglesia en Inglaterra fue duplicada en Francia en los finales del siglo dieciocho. Por décadas la Iglesia estaba bajo sospecha de los pensadores de la IIustración. Entonces, después de la Revolución Francesa, los radicales trataron de eliminar la religión del país para tomar el poder de la Iglesia, ocupar sus templos y ejecutar a los sacerdotes.



La posibilidad de la persecución en el día de hoy

Aunque parezca imposible la persecución ahora como pasó en el tiempo anticlerical más severo en Francia, se puede imaginar algunas trayectorias alarmantes. Es posible que el estado exija que los sacerdotes oficien matrimonios entre los gay si van a continuar oficiando matrimonios entre las parejas fieles heterosexuales. También, no es impensable que las cortes reconozcan un derecho de participación plena en la religión de parte de cualquiera persona que la pida. Entonces, la Iglesia sería forzada a dar la Comunión a aquellos en un segundo matrimonio. Lo que es más probable es que el gobierno reprima la Iglesia quitando los beneficios como la exención de impuestos. El forzar impuestos sería una pena más leve que tomar la vida de los líderes de la Iglesia, pero ciertamente cambiaría sus operaciones bastante.

El mensaje básico del arrepentimiento

A pesar de retos gigantes amenazando su futuro, la Iglesia debe proclamar el mensaje evangélico. De verdad, los tiempos contemporáneos le llaman a predicarlo con más empeño que nunca. Jesús vino predicando el arrepentimiento. Quería que la gente dejara de ver a los otros como objetos para conquistar y que comenzara a apreciarlos como sujetos para hacerse amigos. En nuestro tiempo un arrepentimiento cada vez más preciso tiene que ver con la sexualidad. Tenemos que apreciar la sexualidad no como fuente de placer, y mucho menos como algo sucio. Sobre todo la sexualidad es la fuerza que nos lleva del ensimismamiento a relaciones amistosas con los demás. Así también hemos de pensar en la intimidad sexual. No es primeramente para complacerse a sí mismo, sino para fortalecer los lazos del matrimonio. Así las parejas dan a luz, sea física o sólo espiritualmente, a las próximas generaciones.

El testimonio de la historia

El Cardinal George terminó su predicción famosa con una frase perspicaz. Dijo: “El sucesor (del obispo que es martirizado) recogerá los fragmentos de una sociedad arruinada para ayudar a reconstruir lentamente la civilización como la Iglesia ha hecho tan seguido en la historia”. Sabemos que una sociedad que piensa en la sexualidad principalmente como fuente de placer, y la vida en el seno como descartable no puede sostenerse por mucho tiempo. Dicen algunos que Europa está deshaciéndose ahora con este planteamiento y tal vez los Estados Unidos la seguirán. De todos modos, no es razón de perder la esperanza. Esperamos que como vemos la decaída de los valores honorables ahora, nuestros hijos y nietos podrán ver su resurrección aún más eficaz.

