Los sacerdotes SVD van a donde Dios los llama

por Joan Kurkowski-Gillen

Corresponsal

North Texas Catholic

1/5/2016

El P. Brendan Murphy, SVD, saluda a los fieles de la Iglesia del Apóstol San Pablo después de la Misa. (Foto por Joan Kurkowski-Gillen / NTC)

Si uno le pregunta al Padre Brendan Murphy por qué decidió ser Misionero del Verbo Divino, sus pensamientos van a Dublín, Irlanda, a sus años de juventud como mecánico de autos. El ¡Ajá! que después lo llevó al seminario llegó cuando, parado frente al motor de un carro, se preguntaba por qué no arrancaba.

“Frustrado, me pasaba los dedos por los cabellos y entonces recordé una fotografía que vi en una revista”, recuerda el nuevo párroco de la Iglesia del Apóstol San Pablo en el noroeste de Fort Worth.

En la fotografía un sacerdote que se agarraba la cabeza desesperado porque su carro se descompuso cuando iba a una misión.

“Mi primer pensamiento fue ir a las misiones y ayudar a arreglar sus carros”, dice el P. Murphy contando parte de su historia vocacional. “Eso evolucionó hasta entrar al sacerdocio mismo”.

Al paso de los años, lo que influye en uno—o lo que uno piensa que influyó en uno—cambia, él admite. Pero el misionero y experto viajero, que evangelizó en Louisiana, Arkansas, Houston, Mississippi e Irlanda antes de venir a Fort Worth, reconoce con certeza.

“Cómo llegué y adonde llegué es por voluntad de Dios—no porque yo lo escogí”, explica el P. Murphy. “Pensé que estaba escogiendo una vida de soledad, pero no ha sido así. Tengo muchos amigos y siempre he sido feliz donde he servido”.

Es ese espíritu de gozo y desinteresada entrega a los demás lo que define a los Misioneros del Verbo Divino, la más numerosa y extensa orden misionera católica en el mundo. Respondiendo a la necesidad de misioneros para predicar el Evangelio en el mundo, el Padre Arnold Janssen, sacerdote de la Diócesis de Muenster, Alemania, fundó la Sociedad del Verbo Divino (SVD) en 1875. En ese tiempo, el gobierno Alemán trataba de refrenar la Iglesia, así que el P. Janssen cruzó la frontera y fue a Steyl, Holanda a iniciar el centro de entrenamiento para misioneros. A los cuatro años, los primeros dos misioneros SVD fueron enviados a China: el Padre Joseph Freinademetz y el Padre John Baptist Anzer, quien después fue obispo en China.

Los Padres Freinademetz y Janssen fueron canonizados santos por el Papa Juan Pablo II en 2003.

El Hermano Wendelin Meyer fue el primer SVD en llegar a los Estados Unidos en 1895 y después se asentó en una granja al norte de Chicago conocida como Techny. Para 1909, la orden estableció su primer seminario en los Estados Unidos para entrenar sacerdotes y hermanos para servir en las misiones en el extranjero.

Varias misiones fueron fundadas en el Sur donde había pocos católicos. La disposición de los SVDs a relacionarse con gente de otras razas, etnias, y credos se ilustra con el éxito de la orden al abrir su primer seminario para Afroamericanos en 1923. Por décadas, el Seminario de San Agustín en la Bahía de San Luis, Mississippi, era el único lugar donde un Afroamericano podía estudiar para el sacerdocio.

Hoy en día, los Misioneros del Verbo Divino sirven las necesidades espirituales y sociales en seis continentes. Más de 6,000 hombres trabajan actualmente en 70 países. Cada misionero trae al ministerio sus dones únicos, que van desde servicios pastorales y sacramentales en una parroquia hasta cuidado de la salud, capellanías, y programas necesarios para las familias.

“Nosotros siempre pensamos en la gracia de Dios como un inmerecido regalo de salvación”, así es como el sitio web de la orden describe su carisma. “Como cristianos compartimos esta gracia usando nuestros dones particulares para el bien de otros, para ayudar a difundir la Palabra de Dios”.

A través de los años, varios misioneros de la SVD han servido en la Diócesis de Fort Worth enriqueciendo las vidas de los católicos que viven en el Norte de Texas. Cuando en 2008 el Padre Jerome LeDoux, SVD llegó a la predominantemente Afroamericana Parroquia de Nuestra Madre de la Misericordia, él renovó la iglesia con nuevas bancas y nuevo sistema de sonido, y después amplió el horario de las Misas de fin de semana. El nativo de Louisiana también animó a la parroquia a apoyar a la escuela adyacente.

En la Iglesia de Santa Rita, el Padre Paul Kahan, SVD era conocido por sus inspiradoras homilías durante sus seis años como párroco. Sus palabras al final de cada sermón, “No se olviden, iglesia, que Dios se preocupa profundamente por ustedes, así que cuídense unos a otros”, enseñaron a los feligreses cómo ser Cristo para los demás.

Cuando él asumió el cargo de provincial de la provincia sureña de su orden en los Estados Unidos en junio 2014, otro sacerdote SVD, el Padre Eric Michael Groner, fue nombrado párroco de esta parroquia diversamente étnica en el Este de Fort Worth.

“Pienso que ese espíritu misionero ayuda realmente a nuestra parroquia”, explica Pat Cavanaugh, por mucho tiempo miembro de Santa Rita, “Estando en el centro de la población que no tiene hogar, tenemos muchos asuntos y necesidades—no sólo con nuestros feligreses, sino también con el resto de la comunidad. Y continúa, “Todos tienen historias que contar; uno puede ver la fe viva en ellos”.

El P. Murphy trae una energía similar a su nueva parroquia donde la asistencia a Misa ha aumentado desde que él llegó en septiembre. Los miembros de San Pablo lo han recibido con los brazos y los corazones abiertos.

Cuando el misionero fue ordenado en 1973, el esperaba predicar el Evangelio en China. En cambio, la Sociedad lo envió a los Estados Unidos, donde ha vivido la mayor parte de su vida. A través de los años, los mil-usos de su vocación han incluido empezar una escuela católica en un vecindario Afroamericano en Houston, visitar, como capellán, pacientes en dos hospitales de veteranos, el ministerio universitario, enseñar clases y servir en numerosas parroquias.

“La lección que yo he aprendido en mis años como sacerdote misionero, es la necesidad de ser flexible. Uno tiene que seguir la corriente, cambiar, adaptarse”, dice el P. Murphy. “Cuando entré al seminario, yo esperaba una vida de duro trabajo en un cometido austero y solitario. Lo que Dios me ha dado es una vida de satisfacción y alegría”.

Misioneros del Verbo Divino (SVD) Sirviendo en la Diócesis de Fort Worth

• P. Eric Michael Groner, Párroco, Iglesia Santa Rita, Fort Worth

• P. Brendan Murphy, Párroco, Iglesia San Pablo el Apóstol, Fort Worth

