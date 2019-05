Echan la ‘red’ para evangelizar

Por Violeta Rocha

North Texas Catholic

4/30/2019

El Papa Francisco ha dicho, que a través del buen uso de la comunicación digital, el Evangelio puede cruzar el umbral del templo y salir al encuentro de todos.



La página web de la Diócesis, fwdioc.org/hispanic-ministry, mantiene actualizada todas las páginas de los diferentes ministerios, en inglés y español, como herramienta de evangelización.



Dejando a un lado “la excusa” de que el pueblo latino no usa o depende de la tecnología para informarse, Joel Rodríguez, Director del Ministerio Hispano, celebra la versión nueva de la página web, que es más sencilla de usar y ofrece información “actualizada, importante y accesible”.



Las actualizaciones comprenden diversos recursos para la fe católica: la Biblia, documentos de la Iglesia, lecturas del día y enlaces para los apostolados que actualmente están aprobados por la Diócesis, como la Pastoral Juvenil, los Cursillos, la Jornada Familiar, el Retiro de Búsqueda y los Talleres de Oración y Vida.



Otra innovación importante es el calendario, que contiene eventos y la información de contacto de los organizadores. Se quiere lograr en el futuro que el calendario sea “un punto de referencia a nivel diocesano y entre las parroquias…Además, presentar imágenes audiovisuales de las actividades parroquiales o los apostolados…siempre con el respaldo de nuestro Obispo Michael Olson, quien busca que la información sea accesible y transparente”, agregó Rodríguez.



El trabajo de actualización de las páginas web concluyó hace dos meses, tras encomienda del Director del Departamento de Catequesis y Evangelización, Marlon De la Torre, y contó con la colaboración de todos los ministerios bajo su dirección y la actualización de sus propias páginas, como es el caso del Instituto San Junípero Serra, San Francisco de Sales, Matrimonio y Vida familiar, etc.



La nueva versión digital es también “fruto del V Encuentro, donde muchos pidieron tener acceso a la formación e información”, asegura Joel Rodríguez — quien tuvo a cargo la organización del V Encuentro Nacional en septiembre del año pasado — y enfatizó además que continuará manteniendo actualizada toda la información del V Encuentro en esta página.



El uso de la tecnología para acercarse a Dios, “es un llamado a nosotros, los laicos al servicio de Dios en su Iglesia, para utilizar la tecnología disponible para el bien de la humanidad y para que todos tengan acceso a la Buena Nueva, que nuestro Señor nos ha anunciado”, dijo Rodríguez.



Paola Quintero Araújo, Directora del Instituto de formación para adultos, San Junípero Sierra, declara estar muy “interesada en que la gente utilice con frecuencia los recursos en las páginas web, porque así podemos llegar a muchas más personas” e invita a la feligresía diocesana de habla hispana a aprovechar las inscripciones en línea para los cursos y la información relevante disponible como los documentos de la Iglesia.



Además, adelantó que se está “explorando la posibilidad de ofrecer cursos en línea”, durante el próximo verano y el otoño, en inglés y en español. “Es una manera de llegar a las personas que viven en áreas más lejanas, por ejemplo, Wichita Falls, pues se les hace muy difícil venir en persona a tomar los cursos”, añadió Quintero Araújo, quien dirige también el Instituto San Francisco de Sales. Actualmente, las clases en español se dan en el Colegio de San Pedro Apóstol, en White Settlement, y las de inglés, en el Colegio de San José, en Arlington.



Selmy De Reza, 32, feligrés de la Parroquia de Santa Rosa de Lima, en Glen Rose, localizada a poco más de una hora del centro de Fort Worth, dice que el dar a conocer más el uso de las páginas web en español de los diferentes ministerios de la Diócesis “ayudará mucho a motivar a mi comunidad y en caso de que no podamos asistir a las actividades, ver lo que otras parroquias hacen y tratar de hacer lo mismo…como dice el Papa Francisco, ‘hacer más lío’ entre los hispanos y crecer en nuestra fe, unidos con otras comunidades”. Selmy es también voluntaria en el grupo de jóvenes de preparatoria, en la Parroquia de San Frances Cabrini, en Granbury.



De Reza comienza su día con oración, pues asegura que, “si no tenemos oración, no tenemos espiritualidad”, y para ello usa una aplicación, por lo que al ver que la página del Ministerio Hispano tiene las lecturas diarias en español, exclamó: “¡Me parece excelente!”

