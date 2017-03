EL AÑO DE LA MISERICORDIA

Por el Padre Carmelo Mele, OP

North Texas Catholic

10/23/2015

Una experiencia de la misericordia

En septiembre yo estaba manejando a la casa de una parroquiana. Le llevaba la Eucaristía después de la misa dominical. Con el camino vacío, me sentía tranquilo. De repente vi luces de rojo y azul destellando en mi retrovisor. Detuve mi coche al lado del camino. Desgraciadamente la policía hizo la misma cosa. Después de un minuto, el oficial llegó a pie a mi coche. Le pregunté si estaba yendo demasiado recio. Me contó que manejaba cuarenta y dos millas por hora en una zona de treinta. Le dije que lo sentía y que no vi las señales. Después de revisar mi licencia y seguro, me los devolvió diciendo algo como: “Está bien, señor Mele, tenga una buena tarde”.

El policía me mostró la misericordia. Tenía el derecho a multarme pero eligió no hacerlo. Tal vez se dio cuenta que no estaba violando el límite deliberadamente. De todos modos aprendí dos cosas por la experiencia. En primer lugar, tengo que ser más vigilante manejando, particularmente en los caminos locales. Tal vez más importante, me di cuenta del valor de la misericordia. Espero ser más inclinado que antes a mostrar la misericordia a los demás.

El jubileo extraordinario de la misericordia

El Papa Francisco ha declarado este año venidero como el “jubileo extraordinario de la misericordia”. Explica el papa que la palabra misericordia sirve como la síntesis de la fe cristiana. Pues, el Hijo vino al mundo para demostrar que Dios es fundamentalmente misericordioso. Un sabio describió a Dios en estos términos: es “la misericordia dentro de la misericordia dentro de la misericordia”. El papa Francisco quiere que imitemos esta grande misericordia de manera palpable. Dice: “Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la palabra del Señor: Misericordiosos como el Padre”.

La dificultad de vivir la misericordia hoy en día

Sin embargo, a veces estamos renuentes a mostrar la misericordia. Una razón es que hemos oído historias del abuso de la caridad. Se reporta de hombres comprando drogas con el dinero que reciben mendigando en la calle. Asimismo, se habla de “reinas del bienestar” que prefieren aprovecharse de todas las fuentes de socorro posibles en lugar de buscar trabajo. Es cierto que la misericordia sin la justicia es la madre de la disolución. Pero la verdadera misericordia promueve la justicia. Permite al delincuente aprender de sus errores sin sacrificar la necesidad de participar en la familia. Ayuda a la madre de niños practicar la disciplina que vuelve a toda la familia en personas responsables. La esperanza es que por tratar a la persona con respeto ésta respondería como un verdadero hijo de Dios.

Hay otro motivo más apremiante para no mostrar la misericordia. Nuestras vidas son tan llenas de actividades que no nos permite a contemplar la bondad que experimentamos diariamente. Por eso, no pensamos en cómo podemos servir a aquellos que andan en la miseria.

El mundo actual

En el mundo hoy millones de gentes caminan buscando nuevas tierras para establecerse. Las historias de los bombardeos en Siria produciendo refugiados nos mueven el corazón. Ni se puede sentarse tranquilo después de escuchar cómo la gente pobre en países africanos es maltratada. ¿Quién quiere echarles la culpa por desesperarse de sus tierras nativas?

La situación de los prisioneros en este país también grita por la misericordia. Muchos jóvenes pasan encarcelados los años más provechosos para estar con sus familias. No las ayudan a proveer la guía paterna. Ni las pueden apoyar con su salario. En muchos casos los prisioneros no han hecho crímenes violentos. Se han hecho víctimas de una política que quiere acaparar votos por parecer dura con los criminales.

La responsabilidad de todos

Todos sabemos que los gobiernos del mundo tienen que hacer algo para aliviar su sufrimiento. Sin embargo, hay papel para cada uno de nosotros. Queremos informar a nuestros representantes de la urgencia de algunas necesidades globales. Más importante, queremos realizar la misericordia en nuestras vidas cotidianas. A veces es tan sencillo como saludar a una persona que parece solitaria. También podemos patrocinar a los indigentes en países lejanos a través de las organizaciones caritativas de la Iglesia.

Que no nos olvidemos de rezar por aquellos en situaciones extremas. Pues la oración nos recuerda de la bondad de Dios hacia nosotros para que no la tomemos por dada. Con esta conciencia elevada responderemos a las necesidades de los demás con más empeño.

Por qué mostrar la misericordia

El dramaturgo inglés William Shakespeare escribió que la misericordia bendice dos veces: “bendice al que dé y al que reciba”. Es evidente cómo bendice al que la reciba, pero ¿cómo bendice al que la dé? Shakespeare provee la respuesta apropiada. Dice que la misericordia hace el dador más como Dios mismo cuyo atributo principal es el amor no condicional.

La quinta bienaventuranza en el Sermón del Monte promete algo tal vez más provechoso. Dice que aquellos que muestren la misericordia a los demás recibirán la misericordia de Dios. Es cierto que necesitamos la misericordia por todas nuestras faltas. Que no nos olvidemos a extenderla a otros.

